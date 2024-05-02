Maltepe sahilinde seyir halindeyken yangın çıkan panelvanda hasar oluştu
Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 BLT 048 plakalı panelvan araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi.
Maltepe sahilinde seyir halindeyken yangın çıkan panelvanda hasar oluştu.
Turgut Özal Bulvarı'nda, 34 BLT 048 plakalı panelvanla Pendik yönünde ilerleyen Orhan D, dumanlar yükselen aracını kaldırımda durdurdu.
Sürücü ve çevredekiler alev almaya başlayan araçtaki yangını söndürmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.