ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Düşerek Kadını Yaraladı

Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Düşerek Kadını Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde bir kadının üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu yaralanma yaşandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Maltepe metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosunun düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan Güner Yertek'in, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçtiği sırada üzerine reklam panosu düşerek yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, Yertek'in yürüyen merdivenlerden çıkarken panonun düşmesi, o sırada merdivende bulunan başka yolcuların da panikle kaçmaları yer alıyor.

İşten evine gitmek için cumartesi günü Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçmiş, bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Yertek'in, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilmişti.

Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.