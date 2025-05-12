Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Düşerek Kadını Yaraladı
Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde bir kadının üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu yaralanma yaşandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.
Maltepe metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosunun düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan Güner Yertek'in, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçtiği sırada üzerine reklam panosu düşerek yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, Yertek'in yürüyen merdivenlerden çıkarken panonun düşmesi, o sırada merdivende bulunan başka yolcuların da panikle kaçmaları yer alıyor.
İşten evine gitmek için cumartesi günü Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçmiş, bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanmıştı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Yertek'in, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilmişti.
Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulunmuştu.