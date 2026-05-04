Haberler

Maltepe Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Maltepe'de yapımı tamamlanan Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Maltepe'de yapımı tamamlanan Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u çok iyi bilmesinin şans olduğunu söyledi.

Böylece sağlık başta olmak üzere eğitim, güvenlik ve hayata dair her konuda İstanbul'daki ihtiyaçların daha kolay çözüldüğünü ifade eden Gül, "İkincisi de Sağlık Bakanı'mız uzun yıllar burada il sağlık müdürlüğü yaptı. Herhangi bir sokağı, caddeyi söylediğimizde o sokağın, caddenin geçmişini de bildiği için zaten gereğini yapıyor. Söylemeden de kendisi bizden daha iyi ihtiyaçlarını biliyor." dedi.

Gül, İstanbul'un sağlığın başkenti olduğunu, insanların şifa bulmak için buraya geldiklerini aktardı.

Bugün İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinin 1118'incisinin açılışını yapacaklarını kaydeden Gül, "Sene sonuna kadar Allah nasip ederse 1200'ü bulmak istiyoruz. Bununla neyi amaçlıyoruz? Vatandaşımız herhangi bir sıkıntı, rahatsızlık olduğunda ya da rahatsızlık olmadan rutin tetkiklerini üniversite hastanesine, şehir hastanesine gitmeden onu en iyi tanıyan, en iyi bilen aile hekimlerimize gidebilecekleri aile sağlık merkezleri oluşsun istiyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun koordinasyonunda bu hızla devam edildiğinde, diğer yapılan işler gibi bu planlamanın da kısa sürede sonuçlanacağını temenni ettiklerini dile getirdi.

"En güzide hizmetlerimizin başında birinci basamak sağlık hizmetleri geliyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de dünyanın sağlık başkenti İstanbul'a 2026'da da hizmet vermeye, hizmet verecek mekanlar kazandırmaya hızla devam ettiklerini belirtti.

Güner, 2026'nın ilk üç ayında 61 milyon muayene, 880 bin ameliyat, 11 milyon radyolojik görüntüleme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında başlattığı ve onun liderliğinde devam eden sağlıkta dönüşüm projesiyle hastaneleri yenilediklerini ifade eden Güner, "Sağlık merkezleri, dispanserler, poliklinikler açmaya devam ediyoruz. Ama en güzide hizmetlerimizin başında birinci basamak sağlık hizmetleri yani koruyucu sağlık hizmetleri geliyor." şeklinde konuştu.

Güner, bugün Maltepe'nin 42'nci aile sağlığı merkezini açtıklarını belirterek, "Maltepe'de yaklaşık 8 tane daha aile sağlığı merkezi açacağız. Birincisi Feyzullah Mahallesi'nde. Altıntepe Mahallesi ve İdealtepe Mahallesi'nde, Valiliğimiz destekleriyle. Sayın Vali'mize de buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu anda inşaatlar halihazırda devam ediyor. Bununla beraber 5 mahallemizde daha aile sağlığı merkezi açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maltepe'de önemli yatırımlardan biri olan ve uzun süredir heyecanla beklenen 2 bin yataklı tam teşekküllü şehir hastanesi projesinin de tamamlandığını aktaran Güner, "Rabb'im nasip ettiğinde en kısa zamanda temeli de atılacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Törende, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün ettiği duanın ardından açılış için kurdele kesimi yapıldı.

Programa, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Mustafa Keser'in anlattığı fıkra, MHP'li vekili küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Özel kıyafet giyip güçlükle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular

Özel kıyafetle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular