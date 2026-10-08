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Maltepe'deki binanın 3 katı çökünce belediye sokaktaki 2 binayı tedbiren mühürledi

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Maltepe'deki binanın 3 katı çökünce belediye sokaktaki 2 binayı tedbiren mühürledi
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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından sokaktaki 2 bina belediye ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi. Belediye yazısında, yıkılan yapı ve enkazın oluşturabileceği tehlikeler nedeniyle can ve mal güvenliği için tedbiren tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

MALTEPE'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından, sokakta bulunan 2 bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlendi.

Olay, sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, çevrede bulunan bazı binalarda da inceleme yapıldı. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından, sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 4 katlı binanın giriş katında dernek, 7 katlı binanın giriş katında ise duş malzemelerinin üretildiği imalathane bulunduğu belirlendi. İmalathanede beslenen kedi ve balıklar da ekipler tarafından alındı.

Öte yandan, çevredeki binalara ilişkin belediye tarafından hazırlanan yazıda, yıkılan yapı ve enkazının çevredeki binalar üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler dikkate alınarak, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar tedbiren tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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