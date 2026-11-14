Maltepe'de temel kazısında toprak kayması bir işçiyi yaraladı

MALTEPE'de inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Dilekli Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında bir işçi kısmen toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı