Maltepe'de Silah ve Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, miğfer, kama ve kılıçlar ile hayvan postları ve doldurulmuş hayvan ele geçirdi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kartal'da bir adrese yaptığı operasyonda aralarında antika tabancaların da bulunduğu çok sayıda silah, miğfer, kama ve kılıçlar ile hayvan postları ve doldurulmuş hayvan ele geçirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek Güncel Haberler