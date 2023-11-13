Maltepe'de Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi

Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, düşme anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kent merkezinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkisiyle bazı vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise lodoslu havaya dayamayıp devrildi. Maltepe'de ise Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, araçta maddi hasar oluşmasına neden oldu. Ağacın devrildiği an kameraya yansıdı.

Devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL