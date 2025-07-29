Maltepe'de Servis Otobüsü Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı
Maltepe'de kontrolden çıkan bir servis otobüsü köprülü kavşaktan düşerek 1'i ağır toplam 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşaktan yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün kaldırılması için çalışma başlattı.