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Maltepe'de Pompalı Tüfekle Çekilen Fotoğraf Faciası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Pompalı Tüfekle Çekilen Fotoğraf Faciası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde, pompalı tüfekle fotoğraf çektiren iki gençten biri kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayda, silahın ateş alması sonucu 17 yaşındaki B.I. ensesine isabet eden kurşunla yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Maltepe'de fotoğraf çektirdikleri pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride, M.A.Y. (16) ile arkadaşı B.I. (17) sosyal medyada paylaşmak için pompalı tüfekle fotoğraf çektikleri sırada, silah kazara ateş aldı.

Ensesine kurşun isabet eden B.I. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede B.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan yara almadan kurtulan M.A.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden B.I'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, pompalı tüfeğin galeri sahibine ait olduğu ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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