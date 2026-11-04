Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Polis kapıya dayandı, kocasının arkasındaki hareketleri ele verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis kapıya dayandı, kocasının arkasındaki hareketleri ele verdi Haber Videosunu İzle
Polis kapıya dayandı, kocasının arkasındaki hareketleri ele verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de hayatından endişe edildiği ihbarı üzerine eve giden polis, şiddet gördüğü öne sürülen kadınla ayrı görüştü. Kadın şikayetçi olmazken eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini söyledi; gözaltına alınan eşi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kadının hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Adrese giden ekipler, kapıyı açan Yahya P.'nin saldırgan tavırlarıyla karşılaşırken arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin yaptığı el hareketleri dikkat çekti. Polislerin kadınla ayrı görüşmesiyle olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Olay, dün Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi. Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yaşananlara ilişkin kayıtlar sosyal medyada da yer aldı.

EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Alınan bilgiye göre, Sultan P.'nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.'ye herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadığını söyledi.

Sultan P.'nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İHBARDA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polisin devam eden çalışmaları kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.'nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi. Yahya P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

Liverpool maçı öncesi beklenmedik karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

Nereden nereye! 2 yılda harita komple değişti
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Yer: İstanbul! Vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntüye bakın