Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

MALTEPE'de park halindeki 3 araçta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sokakta boş benzin bidonunun bulunması üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki araçlarda çıktı. Park halindeki kamyonet, minibüs ve otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonunda söndürüldü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sırasında boş benzin bidonunun bulunması üzerine, kundaklanma şüphesiyle çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik önleminin alındığı sokakta, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yanan araçlar çalışmaların ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı