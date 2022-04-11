MALTEPE'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İPLE BAĞLI KÖPEĞİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU - Haberler

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MALTEPE'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İPLE BAĞLI KÖPEĞİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İPLE BAĞLI KÖPEĞİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDUGamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE'de otomobil sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken bir yandan da tasmasından tuttuğu köpeğini peşinden koşturdu.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İPLE BAĞLI KÖPEĞİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE'de otomobil sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken bir yandan da tasmasından tuttuğu köpeğini peşinden koşturdu. Sürücü gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken bir yandan da tasmasından tuttuğu köpeğini peşinden koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. Ali Rıza B. olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün emniyette verdiği ifadede, köpeği otomobile bindiremediği ve gideceği yerin yakın olduğu için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi. Sürücü Ali Rıza B. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hacizli olduğu öğrenilen otomobil Yedi Emin Otoparkına çekildi.

MALTEPE'DE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İPLE BAĞLI KÖPEĞİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Maltepe, DHA, Güncel, Haberler

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