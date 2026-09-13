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Maltepe'de otluk alanda başlayıp askeri bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

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Maltepe'de dere kenarındaki otluk alanda çıkan ve Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Maltepe'de dere kenarındaki otluk alanda çıkan ve Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi'nde bulunan derenin kenarındaki otluk alanda yangın çıktı.

Alevler daha sonra Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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