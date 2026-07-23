Maltepe'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı tutuklandı

Maltepe'de düzenlenen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Temmuz'da Maltepe'de operasyonlar gerçekleştirildi.

Saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda silahla yaralama, araç ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen şüpheli H.S'nin (16), Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.S'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 15 fişek ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında 2 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Aynı gün Gülensu Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Z.S. (32) ile D.Y'yi (37) yakaladı. Yapılan kontrollerde D.Y'nin "yağma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 20 yıl 11 ay 7 gün, Z.S'nin ise TCK 188. maddesi kapsamında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında aynı mahallede gerçekleştirilen denetimlerde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan arandıkları belirlenen D.Ö. (26) ile A.Ç. (24) de yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.