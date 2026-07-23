Haberler

Maltepe'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de düzenlenen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Maltepe'de düzenlenen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Temmuz'da Maltepe'de operasyonlar gerçekleştirildi.

Saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda silahla yaralama, araç ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen şüpheli H.S'nin (16), Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.S'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 15 fişek ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında 2 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Aynı gün Gülensu Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Z.S. (32) ile D.Y'yi (37) yakaladı. Yapılan kontrollerde D.Y'nin "yağma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 20 yıl 11 ay 7 gün, Z.S'nin ise TCK 188. maddesi kapsamında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında aynı mahallede gerçekleştirilen denetimlerde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan arandıkları belirlenen D.Ö. (26) ile A.Ç. (24) de yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın

Bakanlık mide bulandıran listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu