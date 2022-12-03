MALTEPE'DE KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE VURULAN AĞABEY ÖLDÜ

MALTEPE'de kız kardeşinin erkek arkadaşı Abdulkadir K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ömür Dönmez hayatını kaybetti.

MALTEPE'de kız kardeşinin erkek arkadaşı Abdulkadir K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ömür Dönmez hayatını kaybetti. Saldırgan, Abdülkadir K.'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, 1 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür Dönmez'i akşam saatlerinde otomobiliyle takip etmiş. Ardından da Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür Dönmez'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Ağır yaralanan Ömür Dönmez ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmıştı. Dönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME YAPILDI

Polis ekiplerinin Abdulkadir K.'yı yakalama çalışmaları sürerken, olay yerine geldiği araç ekipler tarafından park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç Yediemin Otoparkı'na çekildi. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Ekiplerin Abdülkadir K.'yı arama çalışmaları devam ediyor.