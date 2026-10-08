Maltepe'de kısmi çöken binada 2 kişi öldü, 3 kişi için kurtarma sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, 2 kişinin öldüğü Maltepe'de kısmi çökme yaşanan binanın ekiplerce üstten başlanarak kontrollü yıkılacağını belirterek, "Hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar." dedi.

Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı ilk 3 katı çöken 7 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

İkinci kez geldiği olay yerinde gazetecilere konuşan Gül, sabah saatlerinde binanın bir kısmının çökmesinin ardından süreci takip ettiğini anlatarak, "AFAD'ın koordinasyonunda itfaiye, emniyet ve diğer kurumların birlikte çalışmasıyla 33 kişinin yaşadığı apartmanda, bazıları kurtarma ekiplerimiz tarafından, bazıları kendileri çıkarak, 30 kişiyi dışarı çıkartmış olduk. 30 kişiden 2 kişi maalesef vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Hastanede tedavileri süren yaralıların olduğunu aktaran Gül, "3 kişi henüz tespit edilemedi, bulunamadı. Binada yana doğru bir kayma var ve binanın yıkılma riski var. Aynı zamanda bodrum katta küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Burada arama kurtarma ekiplerimiz her durumu değerlendirerek hem içerideki hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hem de çalışan arama kurtarma ekiplerimizin bu anlamda bir zarar görmemesi için tabiri caizse kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

Gül, binanın altına belli destekler yerleştirilerek tekrar edecek bir çökmeyi engellemek amacıyla tedbir alındığını anlatarak, "Yine üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.

"Bundan sonra adli süreç devam edecek. İdari süreç başladı"

Mahalleliye ve millete geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, şöyle devam etti:

"Sürecin en başından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız süreci takip etti. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. 2 ölü var, yaralılar var. Bundan sonra adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. 'Binanın ruhsatı var, yok, ne kadar kaçak, ne kadar değil'. Bunlar işin ayrıntı tarafı, adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak bir mesele. Tekrardan hepimize geçmiş olsun."

Gül, basın mensuplarının soruları üzerine yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını dile getirerek, "Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Diğer yaralıların durumu iyi. İlk etapta iki katın kaçak olduğu ifade edilmişti. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bu süreç devam edecek. Dolayısıyla ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA