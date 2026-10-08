Maltepe'de kısmi çöken binada 2 kişi öldü, 10 yaralı kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de kısmi çökme yaşanan 7 katlı binaya ilişkin, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." dedi.

Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, saat 06.00'dan itibaren AFAD koordinasyonunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Binanın yan yatmaya başladığını ve yapılan ölçümlerde yıkılma riskinin arttığının belirlendiğini aktaran Gül, "Özellikle ölçüm sonucunda binanın yıkılma riski artınca, yükün enkazın üzerinden kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu an sizin izlediğiniz, gördüğünüz çalışma bu çalışma. Arama kurtarma ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşırken binanın kendi üzerlerine yıkılmaması için o fazla yükü iş makinesi yardımıyla kaldırıyorlar ve şimdi açılan galeriler marifetiyle 3 hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Gül, çalışmalar sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarındakine benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini anlattı.

Vali Gül, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Enkazda kalan 3 kişiyle ilgili herhangi bir temas veya iletişim olup olmadığının sorulması üzerine Gül, "Şu ana kadar olmadı. Biraz önce hassas dinleme de yapıldı. Bütün etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak, aşağıda olduğunu varsaydığımız hemşehrilerimize sesimizi duyurmaya gayret ettik ama henüz bir netice alamadık." diye konuştu.

Gül, enkazda olduğu değerlendirilen 3 kişinin yaşlarının 20, 40 ve 60 olduğunu belirtti.

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin soruyu Gül, "Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyorum. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var." diye yanıtladı.

Gül, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım, kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

Kısmen çöken bina hariç 3 bina boşaltıldı

Gül, çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında kısmen çöken bina dışında 3 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, "Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatıldı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar." dedi.

Enkazın yarın tamamen kaldırılmasını öngördüklerini dile getiren Gül, 12 daire başta olmak üzere çevredeki diğer binalarla ilgili yol haritasının da yarın netleşeceğini söyledi.

Kaynak: AA