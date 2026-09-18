Maltepe'de kesilen ağacın iki aracın üzerine devrilmesi kamerada

Maltepe'de kesilen ağacın iki aracın üzerine devrilmesi kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe’de inşaat alanında kesilen ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Maltepe'de inşaat alanında kesilen ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İdealtepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında bir işçi, keseceği ağacın kontrollü şekilde devrilmesi için gövdesine ip bağladı.
Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla ip koptu. Kontrolden çıkan ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
Olayda yaralanan olmazken, iki araçta hasar oluştu.
Öte yandan ağacın ipin kopmasının ardından araçların üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA