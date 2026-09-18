Haberler

Maltepe'de kesilen ağacın iki aracın üzerine devrilmesi kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de kesilen ağacın iki aracın üzerine devrilmesi kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe’de inşaat alanında kesilen ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de inşaat alanında kesilen ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İdealtepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında bir işçi, keseceği ağacın kontrollü şekilde devrilmesi için gövdesine ip bağladı.

Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla ip koptu. Kontrolden çıkan ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.

Olayda yaralanan olmazken, iki araçta hasar oluştu.

Öte yandan ağacın ipin kopmasının ardından araçların üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 ünlü oyuncu da gözaltında
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler