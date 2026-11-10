Maltepe'de kaygan yolda savrulan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Maltepe'de seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce aydınlatma direğine ardından da duvara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Mektep Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç önce aydınlatma direğine daha sonra da beton duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı