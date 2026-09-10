Maltepe'de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında iki kişi silahla vuruldu

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vuruldu.

Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda 2 kişinin silahla vurulduğu, ateş eden şüphelinin bir evde saklandığı belirtildi.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi ikna etme ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA