Maltepe'de el freni çekilmeyen kamyon 6 araca çarptı

MALTEPE'de el freni çekilmediği iddia edilen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayarak, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. El freninin çekilmediği iddia edilen hafriyat kamyonu, yokuş aşağı kayarak park halindeki 6 araca çarptı. Gürültüyü duyan araç sahipleri ve mahalle sakinleri olay yerine koştu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatırken bazı araç sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Otomobili hasar alan Zekeriya Alparslan,"Aracımı park ettim ben. Evdeydim yani. Evimden bir ses duydum. O sese camdan baktığımda benim aracın yerinde TIR görüyorum. Anahtarı aldım aşağıya indim. Bu manzarayı gördüm. Yani şoktayım, şaşkınım. Araba pert şu an. Ben ömrümü verdim o arabaya. Ben aşağıya indiğimde TIR çalışır haldeydi. Ama diyorlar ki TIR park halindeydi . 'Biz yemeğe gitmiştik.' diyorlar. Ama ben aşağıya indiğimde TIR çalışır haldeydi." dedi.