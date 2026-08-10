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Maltepe'de Beton Mikseri Kazası: 1 Ölü

Maltepe'de Beton Mikseri Kazası: 1 Ölü
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Maltepe'de beton mikserinin çarptığı Müge Arısal (58) hayatını kaybetti. Kazanın ardından şoför O.K. gözaltına alınırken, Arısal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALTEPE'de beton mikserinin çarptığı Müge Arısal (58), hayatını kaybetti. Arısal'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Başefendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K.'nin kullandığı 34 KJH 996 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle yaya Müge Arısal'a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle Arısal, beton mikserinin altında kaldı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Müge Arısal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, beton mikserinin şoförü O.K. gözaltına alındı. Arısal'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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