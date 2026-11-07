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Maltepe'de berber dükkanına silahla ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

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Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki berber dükkanına motosikletle gelen 2 şüpheliden biri silahla ateş açtı; saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Maltepe'de berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki berber dükkanının önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, içeri girerek silahla ateş etti.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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