Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davanın dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

Maltepe'de otomobiliyle çarptığı araçtaki çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Cihan Bulut katıldı.

Duruşmada maktul Mustafa Karamehmetoğlu'nun babası Hüseyin Karamehmetoğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Bulut, olay günü alkol aldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ehliyetim yoktu, ehliyetimi 2013'te talihsiz bir olay yüzünden kaybetmiştim. Orta şeritte seyir halindeyken önümdeki aracın park lambalarını fark etmedim, sadece cismen yavaşladığını ve mesafenin kapandığını görünce çarpmamak için sinyal verip sola kırdım ancak aracı kurtaramadım. Kesinlikle iddia edildiği gibi aracı süratli kullanmıyordum. Makas yapma iddiasını da kabul etmiyorum. Akan bir trafikte makas atmam için bir sebep yoktu ayrıca çarptığım araç 62 model bir araç olduğundan dedikleri hızla çarpmış olsaydım araçta büyük hasar olabilirdi. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Neticesini öngöremedim."

Araçtan indikten sonra taksiye binip annesinin evine gittiğini belirten sanık Bulut, olayın ciddiyetini anladıktan sonra teslim olduğunu söyledi.

Maktulün babası Hüseyin Karamehmetoğlu ise sanığın kasten cinayet işlediğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini ve yüksek derecede alkollü olduğunun belirlendiğini dile getirerek, eylemin "olası kast" kapsamında gerçekleştiğini savundu.

Savcı, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, dosyanın "görevsizlik" kararı ile ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametindeki kazada çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Cihan Bulut hakkında yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanık Bulut'un sevk ve idaresindeki araçla çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Karamehmetoğlu'nun kullandığı araca çarptığı belirtilerek, Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği, Bulut'un kaza yerinden ticari taksiyle kaçması sebebiyle ilk aşamada yakalanamadığı anlatılıyor.

Sanık Bulut'un, olaydan 12 saat sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu belirtilen iddianamede, alınan kan ve idrar örneğinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadığı ifade ediliyor.

İddianamede, Bulut'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde ise olaydan önce bir mekanda alkol aldığını, kullandığı araçla eve giderken kaza yaptığını ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını beyan ettiği belirtiliyor.

Bulut'un, alkollü ve kusurlu şekilde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kaydedilen iddianamede, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.