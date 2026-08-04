Maltepe'de 15 Yıl Cezalı Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Maltepe'de hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında G.D'nin (24) cezaevi firarisi olduğunu, yurt dışına kaçma hazırlığında bulunduğunu ve Maltepe'de bir adreste saklandığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen adrese dron destekli düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan G.D. yakalandı. Hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hükümlü G.D'nin operasyon sırasında polislerin geldiğini fark edip evin arka kapısından kaçmaya çalıştığı yer alıyor.

Kaynak: AA