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Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi arbede! Polis otobüsünün camı kırıldı, gözaltılar var

Güncel Haberler

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu. Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Maltepe'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

ARBEDE ÇIKTI

Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde de toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 24 gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

1 Mayıs DHA Güncel Haberler

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