Maltepe Belediye Meclisi'nde İşçi Maaşları ve Toplu İş Sözleşmesi Tartışıldı

Maltepe Belediye Meclisinde işçi maaşları ve toplu iş sözleşmesindeki bazı maddelerin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına gönderildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediyesinin harcamalarının önemli bir kısmının personel giderlerine ayrıldığını belirterek, hizmet alımı adı altında şirketler üzerinden çalıştırılanlarla birlikte harcanan her 3 liranın 2 lirasının personel harcamalarına gittiğini söyledi.

Savul, son 1,5 yıl içinde işçilerin belediye yönetimiyle karşı karşıya geldiği bazı durumların yaşandığını, kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre işçilerle yapılan sözleşmenin bazı maddelerinin yönetim tarafından yerine getirilmediği iddialarının bulunduğunu kaydetti.

Sorunlar varsa bu konuların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Savul, aksi durumda bunun Maltepe halkının yaşam konforunu ve hizmetlerin kalitesini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Savul, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Göreve geldiğinizde belediye çalışan sayısı kaç kişiydi? Kaç personel emekli olmuştur? Görev süreniz boyunca hangi ünvanlar altında kaç personel alımı yapılmıştır? Şu an personel sayımız ne kadardır? Belediye şirketlerine alım dahil soruyorum. İddia edildiği gibi işçilerle yapılan sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığı ve yönetimce yerine getirilmediği doğru mudur? Doğru ise bu maddeler nelerdir? İşçi personelin tahakkuk etmiş ama ödenmemiş alacakları var mıdır? Varsa ne kadardır?"

"İşçilerin maaşlarını almadıkları bir ay olmadığını söyleyebilirim"

Belediye Başkanı Köymen, göreve geldikten sonra toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldığını belirterek, "Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işçi personelimiz için ortalama yüzde 42 zamla bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ancak biliyorsunuz, temmuz ayı itibarıyla bir önceki toplu iş sözleşmesine göre geçerli olması gerekiyordu. Biz sanırım eylül ayında imzalamıştık bunu. Geriye dönük hak ettikleri ücretlerle ilgili geri ödemelerimiz oldu ve bunların tamamı tamamlandı. Kamuoyunda ne yazık ki işçilerle idare arasındaki ilişkiler her zaman sağlıklı ve gerçekçi şekilde yansıtılmıyor." ifadelerini kullandı.

Bütçede gelir talebini artırmak için bütün olanakları zorladıklarını dile getiren Köymen, şunları kaydetti:

"Personel azaltma politikası uygulamadık ve uygulamayı da düşünmüyoruz. İş bırakma iddialarına gelince, işçilerin maaşlarını almadıkları bir ay olmadığını söyleyebilirim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Maaşlarını ödeyemeyen belediyeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazıları bir ay geciktirebiliyor, ödemelerin bir kısmını yapabiliyor veya ikramiyeleri ödeyemeyebiliyor. Ancak biz elimizden geleni yapıyoruz. Göreve geldiğimizde önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın gelirlerini öncelikli olarak ödemek, borçları kapatmak ve yatırımları yapmak oldu. Bu konuda istikrarlı bir yol izliyoruz. Maaşlarda kesintiler yüzde 40, işçiye yapılan zam ise yüzde 42. Bu makas farkını kapatmak kolay olmuyor. Elbette aksaklıklar da oldu. Ama hiçbir çalışma arkadaşımız bir ay boyunca maaşını almamış değildir."

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına havale edildi.

Köymen, üniversite öğrencilerine burs vermek için başvuruları almaya başladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Maltepe Genç Üniversiteli başvuruları bugün itibarıyla başladı. Bir öğrencimize aylık bu yıl 3 bin lira burs vereceğiz. 10 ay boyunca vereceğimiz burs, Süreyya Paşa Vakfımız aracılığıyla ödenecektir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular açılan site üzerinden şeffaf bir şekilde yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Üniversite eğitimlerine devam eden gençlerimizin bir nebze yanında olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sunabilmek hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sizlerden ricamız, özellikle ihtiyaç sahibi gençleri başvuru için yönlendirmenizdir."

Toplantıda, belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar yapıldı.

Görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara aktarıldı.