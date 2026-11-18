Maltepe Altıntepe'de yol çöktü, 2 araç askıda kaldı; biri inşaat alanına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Maltepe Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Park halindeki 2 araç askıda kalırken araçlardan biri inşaat alanına düştü, belediye ekipleri sokağı trafiğe kapatıp araçları çekti.
Maltepe'de yolun çökmesi sonucu askıda kalan park halindeki 2 araçtan biri inşaat alanına düştü.
Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sırasında yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken park halindeki 2 araç askıda kaldı.
Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.
Kaynak: AA