Malta, Filistin'i Resmen Devlet Olarak Tanıdı

Malta, Filistin'i Resmen Devlet Olarak Tanıdı
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Malta Başbakanı Robert Abela, ülkelerinin Filistin'i resmi devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Bu karar, 40 yılı aşkın süredir tartışılan bir konunun sona erdiğini işaret ediyor. Abela, kararın arkasında Gazze'deki insani krizin etkisi olduğunu belirterek, İsrail'in askeri eylemlerini kınadı.

VALETTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Malta Başbakanı Robert Abela, Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Abela'nın pazar günkü açıklaması ülkede konu hakkında 40 yıldan fazla bir süredir devam eden tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Ülkesinde bir Filistin büyükelçisi bulunduran ve Filistin'i uzun süredir örtülü olarak tanıyan Malta, devlet olarak tanıma hamlesiyle Filistin'i resmi diplomatik kanallardan ilk kez tanımış olacak.

Mosta'da İşçi Partisi destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada tanıma kararını Gazze'de devam eden insani krizle ilgili olarak aldıklarını kaydeden Abela, İsrail'in büyük sivil kayıplara neden olan askeri eylemlerini şiddetle kınadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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