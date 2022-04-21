Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar
Xinhua - Güncel
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VALETTA, 21 Nisan (Xinhua) -- Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Çarşamba günü başladı.
VALETTA, 21 Nisan (Xinhua) -- Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Çarşamba günü başladı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen festival 30 Nisan'a kadar sürecek.
Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Xinhua / Güncel