Malta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi, 2 kişi hafif yaralandı

Malta'nın Maghtab bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hafif yaralandı, çevredeki ev ve araçlarda hasar oluştu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malta Adası'nın kuzeybatısındaki Triq il-Qadi'de yer alan "Lourdes" havai fişek fabrikasında yerel saatle 06.30 (TSİ 07.30) civarında şiddetli patlama oldu.

Patlama sebebiyle 67 ve 47 yaşlarındaki 2 kişi hafif yaralandı, çevredeki birçok ev ve bina ile araçlarda camlarının kırılması nedeniyle hasar oluştu.

Bu arada, fabrika yakınındaki çiftliklerde bulunan bazı hayvanların telef olmuş olabileceği belirtildi.

Bir görgü tanığı, patlamanın ardından ne olduğunu görmek için pencereye yaklaştıklarında ikinci patlamanın meydana geldiğini anlattı.

Fabrikadaki patlama çevredeki yerleşim yerlerinden de görüldü, duman yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştı.

Patlamanın ardından Malta İtfaiyesi ve Sivil Savunması, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
