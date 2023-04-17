Malta'da Geleneksel Çilek Festivali Düzenlendi

Malta'da geleneksel çilek Festivali ülkenin kuzeyinde doğal manzaralarıyla dikkat çeken bir tarım köyü olan Mgarr'da Pazar günü düzenlendi.

Malta'da geleneksel çilek Festivali ülkenin kuzeyinde doğal manzaralarıyla dikkat çeken bir tarım köyü olan Mgarr'da Pazar günü düzenlendi.

Etkinlik yerel çiftçileri, şefleri, sanatçıları, müzisyenleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Katılımcılar, festivalin canlı atmosferinin tadını çıkarırken, taze çilek, pasta ve çilekle yapılan diğer lezzetli yiyecekleri tatma fırsatı buldular.

Müzikal gösteriler ve danslar festival havasını canlandırdı.

Mgarr Yerel Meclisi, festivali 2007'den beri her yıl düzenliyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle festival 2020 ve 2021'de art arda iki yıl iptal edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valletta'dan bildiriyor.(XHTV)