Malta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Malta'da başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Kayaoğlu'nun anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Malta Türk Şehitliği'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Törende, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Büyükelçi Kayaoğlu, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan başta Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Büyükelçi ve beraberindekiler, daha sonra şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: AA