Haberler

Malta Bayraklı Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Malta Bayraklı Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 bin 600 yolcusuyla birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşan Malta bayraklı kruvaziyer, yolcularını tarihi ve turistik mekanlarla buluşturdu.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 600 yolcu ve 910 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.