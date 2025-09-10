Malta Bayraklı Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 600 yolcu ve 910 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.