Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 11'i hayatını kaybetti

Akdeniz'de Malta Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken, denize düşenleri bölgedeki Türk balıkçılar kurtardı.

Düzensiz göç rotaları arasında öne çıkan güzergahlardan olan Libya, Tunus, Malta ve İtalya arasında kalan Orta Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi yaşandı. Olayda can kaybının artmasını Türk balıkçılar önledi.

İtalyan basınında, İtalya Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, dün Malta'nın 45 ila 50 deniz mili güneydoğusunda 60'tan fazla düzensiz göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.

Olayda denize düşenlerin imdadına bölgedeki balıkçı teknesi koştu.

Malta İçişleri ve Güvenlik Bakanı Glenn Bedingfield de bu sabah ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'nın yaklaşık 50 deniz mili doğusunda 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Bedingfield, "Bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için insan kaçakçılarına karşı daha güçlü Avrupa düzeyinde adımlar atılmasına ve göç konusunda Akdeniz genelinde koordineli yaklaşım geliştirilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Türk balıkçılar çok sayıda kişiyi denizden kurtardı

Söz konusu olayda, kritik ilk yardımı yapan ve faciada can kaybının artmasının önüne geçen ise bölgede bulunan Türk balıkçılar oldu.

Bölgedeki Türk balıkçıların yakını Osman Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim teknemiz orada. Biraderlerim orada. Denk gelmişler böyle bir olaya. Batarken görmemişler ama suyun üzerinde insanları görmüşler. İnsanları almışlar teknelere ve bölgedeki makamlara ihbar etmişler durumu." ifadelerini kullandı.

Türk balıkçıların olay anında kaydettikleri görüntülerde de balıkçıların, denizde zor durumda olan ve tekbir getiren göçmenleri, ip ve halatlar atarak denizden teknelerine çekmeleri yer alıyor.

İtalyan basınında olayla ilgili çıkan ilk haberlerde, Türk balıkçıların en az 48 kişiyi kurtardığı belirtilmişti.