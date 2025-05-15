Malkara'da Sağlam Raporu Veren 7 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Malkara'da Sağlam Raporu Veren 7 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde inşaata sağlam raporu verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıkların arasında laboratuvar ve yapı denetim firması sahiplerinin de bulunduğu duruşmada, tanık ifadeleri dinlendi. İnşaat mühendisi İdris Karataş, kullandıkları betonların standartlara uymadığını öne sürerek gerekli makamlara başvurmuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde betonu sağlam olmayan inşaata "sağlam raporu" verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdürüldü.

Malkara 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında laboratuvar ve yapı denetim firması sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu tutuksuz 7 sanıktan 4'ü ile taraf avukatları katıldı.

Dosyaya eklenen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada mahkeme heyeti, tanıklar Ö.A. ve M.S'yi dinledi.

Tanık Ö.A. ifadesinde, inşaat firması tarafından istenilen kalite ve nitelikte beton üreterek gönderdiklerini belirtti.

Tanık M.S. de firmada kalfa olarak çalışanların betona bekletmeden kaynaklı donmaması amacıyla su ilave ettiklerini gördüğünü, ikazlarına rağmen su ilave etmeye devam edildiğini öne sürdü.

Sanıklar, önceki celse verdikleri ifadeyi tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında eksiklerin giderilmesini istedi.

Duruşma, 25 Eylül'e ertelendi.

Olay

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamış, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatı tamamlanmış, binada kaba inşaatın bitmesinin ardından ince işçiliğe geçildiğinde betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark eden Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne betonun sahte olabileceği şüphesiyle başvuruda bulunmuştu.

Betonların incelenmesinin ardından standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verilmiş, bloklar 2023 yılında Malkara Belediyesince 1 milyon 58 bin lira para cezası kesilerek yıkılmıştı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.