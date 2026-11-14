Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malkara'da otomobil yayaya çarptı; yaralı hastanede, sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malkara'da otomobil yayaya çarptı; yaralı hastanede, sürücü gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Malkara-Tekirdağ kara yolunda saat 15.00 sıralarında otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.'ye (30) çarptı. Yaralanan Mert Ş. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü M.S. (50) gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mert Ş. (30), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'dan Keşan yönüne giden M.S. (50) yönetimindeki 59 KE 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Ş., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsü M.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Avril Lavigne 42 yaşında ilk kez anne oldu

2000'lerin en ünlü isimlerindendi: 42 yaşında anne oldu

Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi15

Yeni Parti'de ilk kurultay! Genel başkanlık seçiminde sonuç belli oldu
Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Ve beklenen son: Yeniden Süper Lig'de
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti60

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu77

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü! 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Ana bulvarda yol çöktü! Ortaya 6 metrelik dev çukur çıktı
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor

Aylardır beklenen o büyük gün geldi