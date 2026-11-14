Malkara'da otomobil yayaya çarptı; yaralı hastanede, sürücü gözaltına alındı

Malkara'da otomobil yayaya çarptı; yaralı hastanede, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Malkara-Tekirdağ kara yolunda saat 15.00 sıralarında otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.'ye (30) çarptı. Yaralanan Mert Ş. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü M.S. (50) gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mert Ş. (30), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'dan Keşan yönüne giden M.S. (50) yönetimindeki 59 KE 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Ş., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, otomobil sürücüsü M.S.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı