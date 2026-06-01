Tekirdağ'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze düşmesi sonucu 66 yaşındaki sürücü Erdoğan Uzun hayatını kaybetti.
Süleymanpaşa'dan Malkara yönüne seyreden Erdoğan Uzun (66) yönetimindeki 22 FK 308 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uzun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak