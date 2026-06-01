Haberler

Tekirdağ'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten menfeze düşüp ters döndü. Kazada 66 yaşındaki Erdoğan Uzun hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü Erdoğan Uzun (66), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara'nın Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdoğan Uzun'un kullandığı 22 FK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 3 metre yükseklikten menfeze düşüp, ters döndü. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Erdoğan Uzun'un öldüğü belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

''Onunla da anlaştık'' dedi! Samsunspor'a bir yıldız daha getiriyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı