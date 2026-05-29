Tekirdağ'da gişelere çarpan otomobildeki kadın öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpan otomobilde sıkışan Sevim Ş. hastanede hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.
M.Ş'nin kullandığı 17 ADA 771 plakalı otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri'nde beton bariyere çarptı.
Çarpma sonucu sürücü ve eşi Sevim Ş. otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve eşi Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sevim Ş. hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman