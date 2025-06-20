Malkara'da Buğday Tarlasını Sardı Yangın
Malkara'nın Develi Mahallesi'nde 50 dekar buğday ekili alan yanarak tamamen zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Malkara'da bir tarlada çıkan yangında 50 dekar buğday ekili alan yandı.
Develi Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 50 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine H.G'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.