Tekirdağ'da Yangında 50 Dekar Ekili Buğday Zarar Gördü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar alana ekili buğday yandı.

Malkara ilçesinde saat 10.30 sıralarında Şahinköy Mahallesi yolu üzerindeki Gürgen Bayırı mevkisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ekili buğday tarlasını sardı. Yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de traktör ve iş makineleri ile müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar ekili buğday tarlası zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı