Malkara'da Anız Yangını: 500 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında, 500 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü. Yangına itfaiye ve çiftçilerin müdahale ettiği olayda yaklaşık 3 saat süren çalışmalarla alevler kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında, 500 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada alevler kontrol altına alındı. Yangında 500 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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