Haberler

Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16 yıl önce başından silahla vurularak yakılarak öldürülen Niyazi Aslan'ın cinayet soruşturmasında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 16 yıl önce başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Niyazi Aslan'ın cinayeti ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı. Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı. Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı