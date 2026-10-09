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Mali ordusunun 35 ay sonra Kidal'da kontrolü yeniden sağladığı bildirildi

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Mali hükümeti, ordunun 35 ay aradan sonra kuzeydeki Kidal kentinin kontrolünü yeniden sağladığını bildirdi. Açıklamada, FAMa'nın 6 Ekim'de Anefis'te operasyon yürüttüğü, Kidal'da kamu binalarına Mali bayrağı çekildiği ve sosyoekonomik faaliyetlerin yeniden başladığı belirtildi.

Mali ordusu ve güvenlik güçlerinin, 35 ay aradan sonra ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinin kontrolünü yeniden sağladığı bildirildi.

Mali hükümetinden yapılan açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) "Dougoukoloko" (devlet otoritesini yeniden tesis etme) kapsamında 6 Ekim'de Anefis bölgesinde operasyon yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyonların ardından Kidal'da kontrolün sağlandığı ve kentteki kamu binalarına Mali bayrağı çekildiği belirtildi.

Kidal'ın yeniden devlet kontrolüne geçmesinin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından tarihi bir gelişme olduğu kaydedilen açıklamada, ordunun bölgedeki konuşlanmasının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kidal'da sosyoekonomik faaliyetlerin yeniden başladığına işaret edildi.

FAMa'ya bağlı Kidal 7. Savunma Bölgesinin Komutanı Albay Attaher A. Maiga açıklamada yer verilen değerlendirmelerinde, operasyonun amacının devlet otoritesini yeniden tesis etmek, bölge halkının güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak olduğunu belirtti.

Maiga, ordunun modern ekipmanlarla donatıldığını ve operasyonların başarıyla yürütülmesi için gerekli imkanların sağlandığını ifade etti.

?Kidal'daki gelişmeler

Mali ordusu, 2012'de Tuareg ayrılıkçılarının oluşturduğu Azavad Ulusal Özgürlük Hareketi (MNLA) ve Ensaruddin örgütünün saldırıları sonucu Kidal'ın kontrolünü kaybetmişti.

Kasım 2023'te kenti yeniden ele geçiren Mali ordusu, nisanda silahlı grupların saldırılarının ardından Kidal'dan tekrar çekilmişti.

Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ise Mali ordusunun Rus güçleriyle Kidal bölgesinde geniş çaplı hava ve kara operasyonları başlatmasının ardından kentteki güçlerini geri çektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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