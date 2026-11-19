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Mali ordusu, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusunda düzenlenen operasyonla alıkonulan 24 askerini kurtardığını duyurdu.

Mali Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) ile ortaklarının katıldığı operasyonun titizlikle planlandığı ve başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Silahlı grupların bulunduğu noktalar ile askerlerin tutulduğu yerin hava keşfiyle tespit edilmesiyle başlayan operasyonda, bu gruplara ait toplanma noktalarının hava saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, savaş helikopterlerinin bölgedeki silahlı unsurları ve gözetleme noktalarını hedef aldığı, ardından hava indirme birliklerinin alıkonulan askerlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlediği aktarıldı.

Kurtarılan 24 askerin Gao kentine nakledildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyona katılan birliklerin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.

Mali'nin kuzeyinde, özellikle Kidal bölgesinde, ordu ile ayrılıkçı Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) arasındaki çatışmalar uzun süredir devam ediyor.

El Kaide bağlantılı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) de ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplar arasında yer alıyor.

Nisan 2026'daki saldırıların ardından Kidal'dan çekilen Mali ordusu, ekim ayında düzenlediği operasyonlarla kentte kontrolü yeniden sağladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA