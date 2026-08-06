Mali'de eski örgüt üyeleri orduya katılıyor: Sayı 648'e ulaştı

Mali'de Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum Programı kapsamında orduya katılan eski örgüt üyelerinin sayısı 648'e yükseldi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Tombouctou'daki Operasyonel Hazırlık Merkezi'nde 6 aylık temel askeri eğitimlerini başarıyla tamamlayan 394 eski örgüt üyesi, düzenlenen törende yemin ederek ordu saflarına katıldı.

Askerler, Mali bayrağının önünde ülkelerine onur, disiplin ve sadakatle hizmet edeceklerine dair yemin etti.

Göreve başlayacak askerlerin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik kapasitesini artıracağı ve bölgedeki güvenlik operasyonlarına katkı sağlayacağı bildirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara fiziksel hazırlık, temel askeri eğitim, operasyonel hazırlık ile güncel güvenlik konularında eğitim verildi.

Daha önce de Soufouroulaye Karma Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 254 eski örgüt üyesi, ordu saflarına katılmıştı.

Mali'de 11 Şubat 2025'te başlatılan Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum Programı, eski örgüt üyelerinin silahsızlandırılmasını, devlet kurumlarıyla entegrasyonunu ve sivil yaşama yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Program, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden, Bamako yönetiminin de Cezayir Barış Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından tamamen Mali makamlarının yürüttüğü ilk silahsızlanma ve entegrasyon süreci özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA