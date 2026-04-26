Mali'de Kidal şehrinin silahlı grupların kontrolüne geçtiği ileri sürüldü

Mali'nin kuzeyinde yer alan Kidal şehrinin kontrolünün Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grubun kontrolüne geçtiği iddia edildi.

FLA'dan yapılan açıklamada, Mali'de yürütülen operasyonun ardından Kidal'da tam kontrol sağlandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, bölgede Rus paralı askerler ile Mali askerlerinden oluşan küçük bir grubun kaldığı ve bu unsurların eski Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kampında konuşlandığı aktarıldı.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, dün yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Mali'de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

FLA, Mali'nin özellikle kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı bir oluşum olarak biliniyor. Tuareg etnik grubuna mensup üyelerden oluşan FLA, bağımsızlık ve özerklik talepleriyle biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
