Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı

Mali'de Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum (DDR-I) programı kapsamında 254 eski örgüt üyesi eğitim alarak Mali Silahlı Kuvvetlerine (FAMa) katıldı.

FAMa'nın resmi açıklamasına göre, Soufouroulaye Karma Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 254 eski örgüt üyesi, düzenlenen törenle ordu saflarına dahil edildi.

Orduya katılanların 87'sinin Dan Na Ambassagou, 30'unun Dossos avcı grupları ve 137'sinin ise Fulani hareketlerinden geldiği belirtilirken, tamamının ikinci sınıf er rütbesiyle göreve başladığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu entegrasyonun, Mali makamlarının bu aşamada orduya katmayı hedeflediği 2 bin eski örgüt üyesinden ilk grubu oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, program kapsamında ayrıca bin eski örgüt üyesinin sivil hayata yeniden kazandırılmasına yönelik sosyal ve ekonomik destek çalışmalarının da yürütüleceği ifade edildi.

Mali'de 11 Şubat 2025'te başlatılan DDR-I programı, eski örgüt üyelerinin silahsızlandırılması, devlet kurumlarına entegrasyonu veya sivil yaşama yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Program, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden çekilmesi ve Bamako yönetiminin Cezayir Barış Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından tamamen Mali makamlarının yürüttüğü ilk silahsızlanma ve entegrasyon süreci olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA