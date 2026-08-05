Haberler

Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Eski örgüt üyelerinin orduya entegrasyonu, silahsızlanma ve yeniden entegrasyon programı kapsamında gerçekleştirildi

Mali'de Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum (DDR-I) programı kapsamında 254 eski örgüt üyesi eğitim alarak Mali Silahlı Kuvvetlerine (FAMa) katıldı.

FAMa'nın resmi açıklamasına göre, Soufouroulaye Karma Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 254 eski örgüt üyesi, düzenlenen törenle ordu saflarına dahil edildi.

Orduya katılanların 87'sinin Dan Na Ambassagou, 30'unun Dossos avcı grupları ve 137'sinin ise Fulani hareketlerinden geldiği belirtilirken, tamamının ikinci sınıf er rütbesiyle göreve başladığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu entegrasyonun, Mali makamlarının bu aşamada orduya katmayı hedeflediği 2 bin eski örgüt üyesinden ilk grubu oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, program kapsamında ayrıca bin eski örgüt üyesinin sivil hayata yeniden kazandırılmasına yönelik sosyal ve ekonomik destek çalışmalarının da yürütüleceği ifade edildi.

Mali'de 11 Şubat 2025'te başlatılan DDR-I programı, eski örgüt üyelerinin silahsızlandırılması, devlet kurumlarına entegrasyonu veya sivil yaşama yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Program, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden çekilmesi ve Bamako yönetiminin Cezayir Barış Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından tamamen Mali makamlarının yürüttüğü ilk silahsızlanma ve entegrasyon süreci olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS tercih sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu
Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı