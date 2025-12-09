Haberler

Malezyalı içerik üreticisi İsmail, denetimsiz dijital içeriklerin çocuklar için risk oluşturduğunu söyledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müslüman çocuklara yönelik, animasyon, çizgi dizi içeriği sunan dijital platform Durioo+'nun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sinan İsmail, denetimsiz dijital içeriklerin çocuklar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, "Platformların tek istediği çocuklarınızın bağımlı olması, onları...

Müslüman çocuklara yönelik, animasyon, çizgi dizi içeriği sunan dijital platform Durioo+'nun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sinan İsmail, denetimsiz dijital içeriklerin çocuklar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, "Platformların tek istediği çocuklarınızın bağımlı olması, onları ekran başında tutmak için her şeyi yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" temalı zirveye katılan Malezyalı içerik üreticisi İsmail, AA muhabirine, dijital çağda çocukların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli dijital içerikler üreten İsmail, bugün çocukların karşı karşıya olduğu en büyük risklerin dijital içerik ve platform olduğunun altını çizdi.

İsmail, hem platformların hem de içeriklerin ciddi denetim sorunu taşıdığını söyleyerek, "Platformların tek istediği çocuklarınızın bağımlı olması, onları ekran başında tutmak için her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Kötü niyetli anlatılar ve sakıncalı içeriklerin yaygınlaştığını dile getiren İsmail, bu çerçevede kendi filtreleme sistemlerini geliştirdiklerini vurguladı.

İsmail, kontrolsüz dijital içeriklerin çocuklar için ciddi risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Her içeriği filtreliyoruz ki çocuklar için, özellikle de Müslüman çocuklar için güvenli olsun. Ayrıca, içine bağımlılık yaratacak hiçbir şey eklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici içerik üretilmeli

Artan ekran süresinin içerik üreticilerinin sorumluluklarını da dönüştürdüğünü anlatan İsmail, "Çocukların ufkunu genişletecek içerikler üretmek için niyetinizi doğru belirlemelisiniz. Bu noktaya ulaştığınızda, çocuklar için iyi içerikler üretmenin yollarını bulursunuz." şeklinde konuştu.

İsmail, bu süreçte sadece bir fikir bulup bunu hayata geçirmekten ziyade, ekip kurmak, beyin fırtınası yapmak, eğitimcilere ve uzmanlara danışarak içeriğin doğru şekilde üretildiğinden emin olmak gerektiğini dile getirdi.

Bu aşamaların dışında, üretilen içeriğin çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli olması gerektiğinin altını çizen İsmail, içeriğin eğlenceli olmaması, sadece eğitici olması durumunda çocukların başka videolar izleyeceğini aktardı.

İsmail, bunun zorlu ancak imkansız olmadığını, dijital dünyadaki içerik bolluğuna rağmen dijitalleşmenin içerik üreticileri için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Eskiden, üretilen içeriklerin insanlara ulaşması için önce yayıncılara sunulması gerektiğini hatırlatan İsmail, "Ama örneğin, kendi çizgi filmimiz 'Omar ve Hana' dünya çapında 10 milyar kez izlendi. ve bu, çok fazla yayıncıya sunarak değil, çevrim içi ve dijital platformlarda yer almamız sayesinde oldu." dedi.

"Dijital medyanın 'dijital emzik' olmadığını anlamamız gerekiyor"

İsmail, çocukların yanlış bilgi ve şiddet gibi zararlı içeriklerden korunması için ebeveynlere de önemli sorumluluk düştüğüne değinerek, "Ebeveynler olarak, dijital medyanın 'dijital emziğimiz' olmadığını anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Ebeveynlerin çocuklar için eğlenceli ve güvenli içerik sağlamakla sorumlu olduğunu belirten İsmail, "Ya kendiniz içerikleri filtrelersiniz ya da zaman ayırıp onlarla oturur izlersiniz." ifadesini kullandı.

İsmail, hükümetlerin ise çocukların zararlı içeriklerden korunması için harekete geçmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title